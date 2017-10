Dit zijn de 10 mooiste bomen van Overijssel

Er groeien veel mooie bomen in Overijssel, maar volgens de Bomenstichting kan er maar één de mooiste zijn. En dat is de Kroezeboom op de Fleringer Es.

De Bomenstichting heeft als onderdeel van de 'Bomen van de Ereklasse' een top tien samengesteld van de mooiste bomen van Overijssel. Vijf van deze tien bomen staan in Twente, waaronder de lijstaanvoerder De Kroezeboom.

De tien bomen zijn geselecteerd op basis van criteria zoals schoonheid, omvang, soort en of de boom een bijzonder verhaal heeft. Daarnaast moet de boom voor iedereen zichtbaar zijn. De Bomenstichting vraagt op deze manier aandacht voor de bijzondere plaats van bomen in de natuur en cultuur.

1. De Kroezeboom op de Fleringer Es

De Kroezeboom in de mist. Foto: Riet Vos

Een bekende boom voor velen en de oudste in de lijst. De Kroezeboom staat (zoals de naam doet vermoeden) op een kruispunt waardoor het voor veel mensen een bekend gezicht is. De exacte leeftijd van deze zomereik is niet bekend, maar hij wordt geschat tussen de 400 en 500 jaar oud. Ondanks zijn leeftijd, bloeit de boom nog altijd even mooi.



Plantjaar: 1500 - 1600

Omtrek: 741 cm

Hoogte: 15,6 m

2. Bakspiekereik in Lattrop

De Bakspiekereik te Lattrop © Bomenstichting

Een merkwaardig gezicht, de boom die door het dak is geschoten. Niets is minder waar, want de 'bakhoes' is om de boom heen gebouwd. In 1738 werd het huis gebruikt om brood in te bakken, maar de prachter wilde in 1900 het 'hoes' uitbreiden. Dit zou ten koste gaan van de zomereik en dat zag de barones van Twickel liever niet gebeuren. Wat doe je dan? Je bouwt je uitbreiding er maar om heen!



Plantjaar: 1810 - 1820

Omtrek: 430 cm

Hoogte: 24,6 m

3. Es in Dwarsgracht

De es langs het water © Remke van Rijswijk

Een boom langs de waterkant zorgt voor een mooi plaatje. Dat vond de Bomenstichting ook en daarom kreeg deze es de derde plek toegewezen.



Plantjaar: 1820

Omtrek: 465 cm

Hoogte: 22,6 m

4. Mammoetboom in Ledeboerpark te Enschede

© Wouter Borre

Vergeleken met zijn familie uit Californië is de mammoetboom in het Ledeboerpark nog maar een kleintje. 31 meter is natuurlijk niet mis, maar zijn Amerikaanse neven kunnen een hoogte bereiken van wel 80 meter. Daarnaast kunnen mammoetbomen tussen de 2000 en 3000 jaar oud worden. Deze Enschedese boom is nog een jonkie, hij is namelijk 'maar' 137 jaar jong.



Plantjaar: 1880

Omtrek: 742 cm

Hoogte: 31,2 m

5. De reus van de Worp

Deze esdoorn staat soms letterlijk in de IJssel © sjon heijenga

Boom nummer vijf van Overijssel staat net over de IJssel en bij hoogwater staat deze Esdoorn in de IJssel. Deze reus is gevestigd naast De Worp, een wijk in Deventer, maar aan de andere kant van IJssel. Het is bovendien met 35 meter de hoogste boom van deze lijst.



Plantjaar: 1822

Omtrek: 658 cm

Hoogte: 35 m

6. Apostelenbeuk in Lutten

Apostelenbeuk te midden van de begraafplaats © Bomenstichting

Deze indrukwekkende beuk kent een mooie plek. Hij staat namelijk midden op de begraafplaats van Lutten, in het noorden van Overijssel. Het graf van de geneesheer van de boom ligt er naast. De naam is te danken aan de twaalf vertakkingen van de boom. Dat staat gelijk aan de twaalf apostelen uit de Bijbelse verhalen.



Plantjaar: 1902

Omtrek: 709 cm

Hoogte: 24,5 m

7. Plataan op de Potgietersingel te Zwolle

© tom van dijke

Deze enorme plataan in de Overijsselse hoofdstad is met ruim zeven meter de dikste boom van Zwolle. Men zegt dat deze boom geplant is door Napoleon zelf toen hij met zijn Franse leger in Zwolle was. Tegenwoordig staat de boom op de parkeerplaats van de Herensociëteit.



Plantjaar: ± 1800

Omtrek: 719 cm

Hoogte: 33,6 m

8. De Kozakkeneik in Delden

De Kozakkeneik in bloei © Vincent Mauritz

Op nummer acht vinden we de Kozakkeneik uit Delden. In 1813 hadden de Russische kozakken hun kampement ingericht in deze omgeving. In die tijd was de dikste zomereik van de twee al hol. Hierdoor kon de boom dienen als schildwachthuisje. De dikke eik is nog bijzonderder, want het is de op één na dikste eik van Nederland.



Plantjaar: 1600-1650

Omtrek: 743 cm

Hoogte: 24 m

9. Oosterse plataan in de Kalheupinkpark te Oldenzaal

De plataan tijdens de herfst © Bomenstichting

Deze kronkelige en bijzondere boom is een Oosterse plataan, maar is bij de Oldenzalers beter bekend als de Bruidsboom. De boom ziet er sprookjesachtig uit en wordt daarom door vele bruidsparen gebruikt als decor voor hun trouwfoto's. De onderste takken raken de grond en kunnen daardoor dus doorgroeien. Bovendien is de boom gedeeltelijk hol. Hierdoor kunnen dwergvleermuizen er in verblijven.



Plantjaar: 1840 - 1850

Omtrek: 547 cm

Hoogte: 18 m

10. De Kozakkenlinde van Diepenveen

De historische boom langs de IJsseldijk © Bomenstichtig