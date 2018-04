Dit zijn de 7 duurste huizen die je zaterdag kunt bekijken

Het is zaterdag weer zover: de Open Huizendag! Veel woningeigenaren zetten hun deuren open, in de hoop hun stekje snel te verkopen. Niet alleen eengezinswoningen en appartementen zijn te bezoeken, je kunt ook binnenkijken bij villa's en landhuizen. Dit zijn de zeven duurste huizen in deze regio waar je zaterdag kunt kijken.

Vlakbij het landgoed Staverden, ligt dit optrekje in Uddel. Met een nieuwe indoor manege, voor de echte paardenliefhebber. Er kunnen vijf paarden een eigen box krijgen, de foyer is verwarmd en in de weide staan drinkbakken. Welk paard zou hier niet willen galopperen? De toekomstige eigenaren mogen ook niet klagen, het landhuis aan de Oudedijk 23 telt maar liefst 822 m³. Voor 1.475.000 euro is dit optrekje van jou!

Je zult niet snel last krijgen van je buren, bij dit woonhuis in Epe. Het perceel bestaat uit maar liefst 3,8 hectare. Wie weet komt er wel een hertje door je tuin huppelen 's avonds. De Jagtlustweg 19 in Epe werd in 1998 verbouwd en uitgebreid, met genoeg ruimte voor paarden. Er staat een grote paardenstal op de Jagtlustweg, met acht boxen én een wasplaats voor de viervoeters. De prijs? 1.245.000 euro k.k.

Een inpandig zwembad met panoramisch uitzicht, een enorm bosperceel en een Finse sauna. Klinkt dat goed? Dan is deze bungalow misschien iets voor jou. De Drieseweg 51 in Putten staat voor 1.195.000 euro te koop, en daarvoor krijg je veel luxe terug. De woning beschikt namelijk ook over een ontspanningsruimte, inclusief bar, en over een bostuin met 'meerdere terrassen'.

Voor 1.195.000 euro tik je een mooie woonboerderij in Heino op de kop. En niet zomaar een 'gewone' woonboerderij, dit landhuis doet nu dienst als bed & breakfast. Met maar liefst zeven slaapkamers kunnen er genoeg logees komen op de Twentseweg 13.

Wonen in een gemeentelijk monument uit 1843, in Twello kan het. De Oude Rijksstraatweg 65 in Twello staat te koop voor 1.090.000 euro. Daar krijg je zowel een landhuis als een koetshuis voor, met een totale oppervlakte van 8.405 m².

Een Engelse landschapstuin, de nieuwe uiteraarden van de IJssel om de hoek en je bent ook nog eens dicht bij het centrum van Zwolle. De Spoolderbergweg 2 in Zwolle staat nog maar een week te koop, voor 1.000.000 euro. Naast de villa, koop je dan een vrijstaand kantoor, een houten schuur, dubbele carpoort en een perceeloppervlakte van 2.980 m².

Voor 995.000 euro koop je in een Puttense villawijk het optrekje aan Sprielderhout 34. De villa stamt uit 2009 en heeft een perceeloppervlakte van 835 m². Volgens Funda geeft dit stulpje het 'ultieme gevoel' van het buitenleven. Wat wil je nog meer?