Dit zijn de 7 goedkoopste huizen in de regio die je morgen kunt bekijken

Open Huizen DagAllemaal leuk en aardig, die enorme villa’s en landhuizen waarvan morgen de deuren opengaan tijdens de Open Huizen Dag, maar voor velen blijven dat voor altijd letterlijk droomhuizen. Daarom zetten we ook de zeven goedkoopste huizen in deze regio op een rijtje waar je op deze zaterdag een kijkje kan nemen.

Voor een ‘prikkie’ op loopafstand van het Deventer stadscentrum wonen? Dat kan in deze tussenwoning aan het Tamboerslaantje in Deventer. Voor liefhebbers van een moderne inrichting is er nog wel wat werk aan de winkel en er is geen tuin of terras, maar deze woning met drie kamers is dan ook niet duur: 100.000 euro is de vraagprijs.

Volledig scherm Tamboerslaantje in Deventer: 100.000 euro. © Funda

Voor een ton kun je in Dieren dit instapklare appartement aanschaffen. Tenminste, dat is de vanafprijs voor biedingen op de woning aan de Mezenlaan. Er zit een nieuwe keuken in en vanaf de eerste etage van het appartementencomplex heb je naar verluidt ook nog een fraai uitzicht over het plantsoen.

Volledig scherm Mezenlaan in Dieren: 100.000 euro. © Funda

Op zoek naar een appartement op de grond met een tuin op het zuiden? In Emmeloord staat er een te koop voor 115.000 euro. Aan de rand van het stadscentrum vind je dit tweekamerappartement aan de Andijkstraat. Via de tuindeur is het zonnig gelegen terras bereikbaar. Het stadscentrum, supermarkten en scholen zijn op loopafstand.

Volledig scherm Andijkstraat in Emmeloord: 115.000 euro. © Funda

Ook aan de Andijkstraat in Emmeloord en ook aangeboden voor 115.000 euro: dit appartement met twee slaapkamers en een balkon op het zuiden. Vanaf de galerij heb je zelfs zicht op de Urkervaart. Maar binnen moet je nog wel even aan de bak om alles leefbaar te maken.

Volledig scherm Andijkstraat in Emmeloord: 115.000 euro. © Funda

Een appartement zónder bovenburen, dat krijg je voor 117.500 euro in Ermelo. Aan de Koningin Emmalaan staat een van de appartementen op de vijfde (bovenste) etage van serviceflat ‘Croonenburg’ te koop. Het beschikt over drie kamers en een royaal balkon en ligt op loopafstand van het NS-station en het centrum.

Volledig scherm Koningin Emmalaan in Ermelo: 117.500 euro. © Funda

In Apeldoorn kun je voor een ‘klein’ prijsje de eigenaar worden van een gemoderniseerd hoekappartement aan de Stationsstraat. Dicht bij het centrum, de supermarkt en het station krijg je voor 119.000 euro een woonoppervlakte van 46 vierkante meter op de begane grond. De keuken is noemenswaardig: met koelkast, vriezer, oven én vaatwasser.

Volledig scherm Stationsstraat in Apeldoorn: 119.000 euro. © Funda

Wil je elke ochtend wakker worden met een schitterend uitzicht over de Veluwse bossen? Dan is dit appartement aan de Eper Veste in Epe misschien wat voor jou. De woning op de zesde verdieping is in 2012 gerenoveerd en gemoderniseerd en beschikt over een keuken met diverse inbouwapparatuur. De vraagprijs? 119.000 euro.