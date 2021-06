Dit zijn de beste manieren om van die vervelende eikenprocessierups af te komen

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Optimisme ondanks kleine stijging besmettin­gen: veel gemeenten in regio opnieuw op nul

17 juni Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is in de afgelopen 24 uur licht gestegen ten opzichte van gisteren, al is die stijging zeer klein. De situatie in deze regio blijft er goed uitzien, met veel gemeenten waar opnieuw nul nieuwe positieve tests werden gemeld.