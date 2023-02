Dit zijn de beste Zwolse restaurants volgens Gault&Millau

indebuurt.nlWaar in Zwolle kun je het lekkerst eten? Dat onderzochten de juryleden van de restaurantgids Gault&Millau. Hun conclusie: bij negen restaurants in de stad zit je goed. Zij staan allemaal in de nieuwe gids van Gault&Millau, die maandag 13 februari werd gepresenteerd.

Over Gault&Millau De restaurantgids van Gault&Millau is te vergelijken met de Michelingids. Wel met een belangrijk verschil: restaurants worden bij Gault&Millau symbolisch bekroond met koksmutsen in plaats van sterren. Hoeveel koksmutsen een restaurant krijgt, hangt af van een aantal factoren. Zo is de smaak van de gerechten natuurlijk belangrijk, maar ook de ontvangst, adviezen voor wijn, sfeer en nog veel meer. In totaal hebben 850 restaurants in Nederland de gids gehaald, 75 daarvan staan er voor het eerst in. Ook één Zwols restaurant staat voor het eerst in de lijst. De restaurants zijn onderverdeeld in negentien categorieën, waaronder beste groenterestaurant, beste cocktailbar, maar ook mooiste terras en beste sommelier.

De Librije



De Librije is het eerste Zwolse restaurant dat je in de gids terugziet en ook het beste. Sterker nog: wederom van heel Nederland. Samen met Inter Scaldes, het enige andere driesterrenrestaurant van Nederland, scoort het driesterrenrestaurant van Jonnie en Thérèse Boer 19,5 van de 20 punten. “Jaren onafgebroken 19,5 van maximaal 20 punten in onze gids is een exceptionele score”, luidt de recensie van Gault&Millau. “Na de eerste ronde van drie hapjes zijn we als gast opnieuw betoverd en de weg kwijt.”

Aantal kokmutsen: 5.

Volledig scherm Jonnie en Thérèse Boer. © De Librije.

’t Pestengasthuys

Ook bij ’t Pestengasthuys kan de champagne gepopt worden; het restaurant staat wederom in de nieuwe gids van Gault&Millau. De zaak in het monumentale Pestengasthuys krijgt 14 van de 20 punten. In het juryrapport staat dat chef Paul Stegeman voor ‘soms gedurfde maar steeds goed doordachte smaakervaringen’ zorgt. “Indrukwekkend vakmanschap en fijne beleving; een tweede koksmuts waardig”, meldt Gault&Millau.

Aantal kokmutsen: 2.

Volledig scherm ’t Pestengasthuys. © indebuurt Zwolle.

Brass Boer Thuis

De jury was ook onder de indruk van Brass Boer Thuis. Het restaurant aan de Nieuwe Markt is eveneens van Jonnie en Thérèse en krijgt 14 van de 20 punten. “In Brass Boer Thuis worden gasten verwend met gerechten op basis van onder meer ingrediënten uit de Zwolse regio die vaak op houtvuur bereid worden en zo gegarandeerd voor eigenheid instaan. We genieten van piepkuiken met rivierkreeftjes, tomaat en kreeftenbisque terwijl het zogenaamde ‘lekkerbekje’ in de vorm van gefrituurde rode poon met kappertjes, augurk en mayonaise zijn naam niet heeft gestolen”, meldt de gids.

Aantal kokmutsen: 2.

Salty Seafood Bar

Nieuw in de gids: Salty Seafood Bar, een relatief nieuw visrestaurant op de Grote Markt van Nino en Aysen. Het restaurant scoort eveneens 14 van de 20 punten en de sfeer wordt vergeleken met een ‘rijke Franse bistro in Cannes of Saint-Tropez’. “Deze chef weet wat hij doet. We verwachten dat deze openingsscore voor Nino Willems een springplank is naar veel meer”, meldt de gids.

Aantal kokmutsen: 2.

Coperto

Ook Coperto, vlakbij het station van Zwolle. staat wederom in de gids. De zaak krijgt 13,5 van de 20 punten. “Coperto is een Italiaanse omschrijving voor alle attributen die bij het nuttigen van een maaltijd in een restaurant nodig zijn, zoals bestek, glazen, servetten… De ‘coperto’ is in die zin prima en stijlvol in orde. Maar nog belangrijker is de vaststelling dat de gerechten zelf met verse producten gemaakt worden, van goede makelij zijn en mooi gepresenteerd worden, wat een hogere notering wettigt”, luidt het oordeel van Gault&Millau.

Aantal kokmutsen: 1.

Os en Peper

Ook Os en Peper op de Ossenmarkt staat in de lijst. Het restaurant scoort 13,5 van de 20 punten. Het oordeel is niet bekend.

Aantal kokmutsen: 1.

En verder

Er staan nog drie andere Zwolse restaurants in de lijst die 13 van de 20 punten scoren. Dat zijn:

- BaiYok: 13 van de 20 punten (1 kokmuts);

- Bar Senang: 13 van de 20 punten (1 kokmuts);

- Bij Broeders: 13 van de 20 punten (1 kokmuts).

