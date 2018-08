Dit zijn de drie kandidaten uit onze regio van Expeditie Robinson

Sandra Spreij (51)

Sandra Spreij komt uit Zwolle. Ze is 51 jaar en sinds 1990 de eigenaresse van een coffeeshop. Ze geniet van het leven, vertelt ze in haar introductievideo. Ze is betrokken bij verschillende organisaties en goede doelen in Zwolle. ,,Dit is een hele andere kant van mezelf die ik ook wil ontdekken.”

Sandra zoekt ook in haar vakantie soms al wat meer de primitiviteit op: ,,Dat lijkt me heel gaaf, om dat in een langere tijd te doen. En dan in combinatie met het spel, met mensen die je niet kent en die allemaal het idee hebben om te winnen. En dat heb ik natuurlijk ook.”

Volledig scherm Sandra Spreij uit Zwolle. © RTL / Stefan Ammerlaan

Özgür Aksan (29)

Özgür Aksan, de 29-jarige woonbegeleider uit Zutphen, is ook één van de zeven onbekende Nederlanders die deelneemt aan Expeditie Robinson: ,,Ik houd van de natuur, dat trekt mij heel erg aan. Het programma is echt iets voor mij”, zegt Özgür in zijn introductievideo. ,,Toen ik me aanmeldde zeiden mijn vrienden tegen me: ‘je wordt toch niet uitgekozen. Je bent een buitenlander’, voor de grap.”

Özgür komt uit de streek Koerdistan, in het Midden-Oosten. ,,Ik heb er wel lang over nagedacht, omdat ik er niet van houd om in de spotlights te staan.” Hij zegt erg van hygiëne te houden, iets wat op het eiland niet vanzelfsprekend is: ,,Dat ga ik wel lastig vinden.”

Volledig scherm Özgür Aksan uit Zutphen. © RTL / Stefan Ammerlaan

Jan Bronninkreef (53)

Veehouder Jan Bronninkreef uit Holten is met zijn 53 jaar de oudste deelnemer bij de ‘onbekenden’. ,,Vanaf het begin dat het programma bestond had ik al zoiets dat het me gaaf leek om mee te doen”, zegt boer Jan in zijn introductievideo. Mede vanwege zijn gezin en boerderij was er echter lange tijd geen mogelijkheid om weg te gaan, maar dit jaar is het hem gelukt om deel te nemen.

Hij interesseert zich vooral in voedsel, omdat hij daar als boer ook veel mee bezig is: ,,Op het eiland is het gewoon schrapen met voedsel en honger lijden. Dan wordt het voedsel toch weer heel erg gewaardeerd en dat doet me als boer dan weer heel erg goed.” De langste tijd dat Jan niet achtereen op de boerderij is geweest, was voor de expeditie 15 dagen: ,,En dat is al een poosje geleden.” De vraag is of dat nu langer is geweest.

Volledig scherm Jan Bronninkreef uit Holten. © RTL / Stefan Ammerlaan

De bekende kandidaten werden vorige week al bekendgemaakt: Donny Roelvink (influencer), Nienke Plas (vlogger), Jody Bernal (dj), Josylvio (rapper), I am Aisha (hiphopartieste) en Steven Brunswijk (comedian). De kandidaten van Kamp Noord worden naar verwachting volgende week bekendgemaakt.