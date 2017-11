Dit zijn de mensen waar Zwolle aan denkt op Allerzielen

videoAllerzielen is een rooms-katholieke gedenkdag, waar ook in Zwolle bij stilgestaan wordt. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht door gebed en het branden van een kaarsje. Tientallen mensen kwamen daarvoor naar het Domincanenklooster. In de stilte van de kerk dachten ze terug aan een overleden zoon, moeder of vriendin.