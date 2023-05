Dit zijn de mooiste foto's van huldiging PEC in Zwolle

‘Zé-ven-tien-vijf­tig!’ voor twee Leffe! Inflatie treft ook foodtruck­fes­ti­val: ‘Snappen waarom hier gratis entree is’

Bezoekers van het Lepeltje Lepeltje festival in Eindhoven moeten diep in de buidel tasten voor een glas drinken of een bord eten. De prijzen op het foodtruckevenement zijn onderwerp van gesprek in de Brabantse stad. Dit festival doet ook Zwolle aan, van 15 tot 18 juni wordt het Park de Wezenlanden gevuld met foodtrucks.