Dit zijn de populairste babynamen van 2018 in Oost-Nederland

In Overijssel voeren Bram en Emma de lijst aan, gevolgd door Daan en Sophie. Gelderland heeft Lucas en Julia als koplopers van de namenlijst. In Flevoland kozen kersverse ouders het vaakst voor Liam als jongensnaam, deze naam komt in Overijssel en Gelderland niet in de top 10 voor. De populairste meisjesnaam in Flevoland is Julia, op de voet gevolgd door Mila.