Dit zijn de redenen dat slijmvlogger Bibi uit Zwolle ruim 600.000 abonnees heeft

Stegeman geniet van hartstocht bij PEC Zwolle: ‘Maar moeten wedstrijd eerder beslissen’

7:02 PEC Zwolle trok de goede lijn na de winterstop door tegen FC Groningen (1-0). John Stegeman, coach van de degradatiekandidaat, kon moeilijk ontevreden zijn na de broodnodige zege. Wel was hij kritisch over de tweede helft. ,,We moeten aan de bal beter en rustiger worden.”