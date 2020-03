Dit zijn de stappen na een ‘vermoeden van coronavirus’

1) Om de ziekte te kunnen onderscheiden, is in samenwerking met RIVM en GGD een protocol opgesteld voor mensen die denken besmet te zijn. Wie last heeft van de symptomen én de afgelopen twee weken in een land of regio is geweest waarin het Covid-19-virus actief was (zoals China,Singapore, Zuid-Korea, Iran en Italië) of in contact is geweest met iemand die besmet was, wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Die is geïnstrueerd en stelt allereerst allerlei vragen. Bij een verdenking van besmetting meldt de arts die direct bij de GGD. Omdat Covid-19 een zogenoemde A-ziekte is, moet een verdenking meteen worden gemeld.