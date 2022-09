Dit Zwolse bedrijf is een van de snelstgroeiende ondernemingen van Nederland: ‘Ik zeg niet gauw dat iets niet kan’

Piet Schrijvers (75) was een groots doelman, maar in Zwolle kon ‘Het Lek van PEC’ nooit overtuigen

Piet Schrijvers was een van de beste doelmannen uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. ‘De Bolle van Zwolle’ was kleurrijk, robuust en speelde 46 interlands. Hij is op 75-jarige leeftijd overleden, in zijn woonplaats Ermelo, waar hij sinds 2019 leed aan de ziekte Alzheimer.

6:10