‘Diverse DNA-sporen’ in wapenopslag waar mitrailleur lag waarmee Henk Wolters uit Zwolle is vermoord

Dedemsvaar­ter verhandel­de erectiepil­len met Henk Wolters uit Zwolle, ‘maar nooit drugs’

13 april Domino's, Max Verstappens, hartjes. Stuk voor stuk xtc-pillen, waar Jan van S. uit Dedemsvaart het aan de telefoon met Henk Wolters uit Zwolle over had. Wolters is in 2019 geliquideerd, maar Van S. is een van de medeverdachten in het grote onderzoek Macan. Hij bezweert nooit in drugs te hebben gedeald. Wel in erectiepillen. Daarvan vond de politie er meer dan 10.000 bij hem thuis. ,,Een florerende handel’’, meent de officier van justitie.