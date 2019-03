DJ Jean sluit als Prins Sassenbonk Zwolse carnavalsoptocht af

DJ Jean sluit zaterdag als ‘pop-up prins Sassenbonk’ de Zwolse carnavalsoptocht af. De 50-jarige DJ scoorde in 1999 een wereldhit met het nummer Get Ready For The Launch. DJ Jean, die eigenlijk Jan Engelaar heet, is gestrikt door de Zwolse ondernemers Hendrik Karabagias en Sandra Spreij.

Spreij (eigenaresse coffeeshop Sky High en deelneemster aan Expeditie Robinson): ,,Samen met Raoul Coolman vier ik al jaren carnaval in een vriendengroep van elf mensen. We hebben altijd al eens willen meedoen aan de Zwolse carnavalsoptocht, dit jaar moest het er maar van komen. We hebben daarvoor zo’n Koninklijke bus gehuurd voor vijftig personen en twee weken geleden carnavalsvereniging De Sassenbonkers opgericht. We wilden een bekende Nederlander als hoogheid, Raoul heeft DJ Jean gestrikt als een soort pop-up prins.’’

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De Zwolse Sandra Spreij op een promotiefoto van Expeditie Robinson. © RTL

Def Rhymz

Coolman maakt onderdeel uit van het DJ-collectief Freestyle Maniacs dat optreedt tijdens grote festivals als Defqon 1, Dance Valley en Ground Zero. Coolman kende DJ Jean onder anderen daar van en haalde hem over. Spreij: ,,Ook om Jean een beetje te laten zien hoe groot carnaval is in Zwolle, hij vond het in eerste instantie allemaal maar niks met die gekke pakjes. Gelukkig heeft hij zich laten overhalen en zal hij een paar dagen in Zwolle resideren in zijn kasteel In Den Hoofdwacht op de Grote Markt, de horecagelegenheid van Hendrik Karabagias. Hendrik is ook een drijvende kracht achter dit initiatief.’’

DJ Jean zal tijdens het carnaval in Zwolle, dat van vrijdagavond tot en met dinsdag Sassendonk heet, de naam Prins Sassenbonk dragen. Samen met Spreij en 48 anderen sluit hij de Zwolse carnavalsoptocht af. Onder hen ook de bekende rapper Def Rhymz die later zal optreden in In Den Hoofdwacht. Of er in de bus sprake zal zijn van geluidsoverlast, waar in Zwolle zo streng op wordt toegezien? Spreij kan niks beloven. ,,Maar we doen ons uiterste best om ons aan het aantal decibellen te houden.’’

Corry Konings

Het Zwolse carnavalsfeest barst vrijdagavond los als op de Grote Markt de ooievaar (‘Eileuver', symbool van carnavalsvereniging De Eileuvers) wordt opgezet, pal voor In Den Hoofdwacht. Voor het ‘kasteel’ dus van Prins Sassenbonk. ,,Om 23.11 uur zullen wij hem daar officieel inwijden waarna we om middernacht met de andere carnavalsverenigingen het plein opgaan.’’

Spreij hoopt dat er met de carnavalsstunt een traditie is ingezet. ,,Vanaf nu willen we ieder jaar een bekende Nederlander als prins of prinses naar Sassendonk halen. Volgend jaar hoop ik op Corry Konings met wie ik in Expeditie Robinson zat.’’