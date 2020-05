DJ Wietze de Jager uit Zwolle maakt opvoedpodcast: Zo word je een superouder

Wéér valt een man een jong meisje lastig in Zwolle, politie neemt het ‘zeer serieus’

24 mei De politie in Zwolle is opnieuw op zoek naar een man die een jong meisje heeft lastiggevallen. Dit gebeurde zaterdagmiddag in de wijk AA-Landen. ,,We nemen dit zeer serieus’’, zegt een woordvoerder.