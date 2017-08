Djambo dient opnieuw bezwaar in tegen komst Monkey Town

René Mulders, eigenaar van Djambo Kidsplay dat een vestiging heeft aan de Ossenkamp in Zwolle, is het niet eens met de komst van Monkey Town. De speelhal, onderdeel van een landelijke keten, wil een vestiging openen aan de Grote Voort 13 en heeft hiervoor een omgevingsvergunning gekregen van de gemeente Zwolle.

Voordat Monkey Town de vestiging kan openen, heeft de gemeente Zwolle het ontwikkelkader voor de Voorsterpoort vastgesteld. Hierbij is besloten dat er ook kleine bedrijvigheid kan komen. Daarmee wordt het vestigen van leisure, zoals Monkey Town, mogelijk op de Voorsterpoort.

,,Ik vind dat iedereen zich aan de regels moet houden, dus ook de gemeente Zwolle. Eerst stellen ze regels op voor locaties waar leisure is toegestaan, terwijl ze dat later aanpassen. Dat vind ik niet kunnen", stelt Mulders. ,,Je doet natuurlijk ook een investering met een bepaalde wetenschap waar wel en waar geen concurrentie zou kunnen komen. Misschien had ik met die wetenschap vier jaar geleden bijvoorbeeld wel een kleinere hal gebouwd."

Of hij denkt klanten te verliezen aan de nieuwe vestiging van Monkey Town, wil hij niet zeggen. ,,Maar het gaat gewoon om het principe dat iedereen zich aan de afspraken moet houden." Djambo Kidsplay is de enige partij die bezwaar heeft ingediend.

Adviesbureau ZKA concludeerde eerder uit onderzoek dat er in Zwolle, naast een themapark, ruimte is voor 2.500 tot 5.000 vierkante meter aan kinderspeelfuncties. Djambo Kidsplay heeft een omvang van 2.500 vierkante meter, waardoor niet de gehele ruimte die wordt geboden in Zwolle is ingevuld.

Erwin Hermes, franchisenemer van Monkey Town Zwolle, vindt het'niet leuk' dat zijn concurrent bezwaar indient. ,,Natuurlijk is dat jammer. Het zou niet mijn keuze zijn, maar zij hebben zelf het recht dat te doen."



Hij geeft aan dat hij zich niet laat tegenhouden en in oktober begint met de bouwwerkzaamheden. ,,We wachten nu alleen nog op de bouwvergunning, maar dat is een formaliteit. De verhuurder kan dan in september beginnen met de aanpassing van het pand, zodat wij in oktober kunnen starten met de opbouw van de speelhal. In december willen we dan open."

