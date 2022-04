Dj’s Eastern Stream voor het eerst live, een jaar na het eerste streaming-technofeest

Het initiatief ging aanvankelijk door het leven als ‘Easter Stream’. Broer en zus Amos Vergunst en Joos Lamme en hun goede vriend Jarno Bremmer - alle drie techno-liefhebbers en actief als dj - hielden vorig jaar in het paasweekend namelijk voor het eerst een gezamenlijk optreden via livestream. Op dat moment was in Nederland nog de ‘harde lockdown’ van kracht.

De livestream was volgens het trio succesvol en er zouden nog meerdere sessies volgen. Diverse dj’s traden het afgelopen jaar op. Tijdens die sessies werd veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de livesets, het licht, geluid en de livechat. ‘Zodat iedereen die thuis zat te kijken in contact kon komen met de dj’s maar ook met elkaar’, aldus Joos Lamme. De naam Easter Stream, gebaseerd op het paasweekend waarin de eerste sessie plaatsvond, werd op enig moment ingeruild voor het meer algemene Eastern Stream.

Lady J

De drie kwamen in contact met evenementenorganisator Buro Ruis en probeerden al meerdere keren om een live-evenement te plannen. De coronamaatregelen voorkwamen dat tot nu toe, maar deze keer - net als vorig jaar in het paasweekend - staat niets het technofeest meer in de weg. De dj’s The Notorious, Soma Cruz (Amos Vergunst), Hans ter Linde, Jarno (Bremmer), Sonurber, The Wizard en Lady J (Joos Lamme) treden op. Meer informatie en kaarten reserveren via de website.