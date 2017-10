Docenten uit hele land naar Zwolle voor onderwijsrobot Eddy

Directrice Gülçin Bayındır van KBS De Boxem uit Zwolle is na de zomervakantie in groep 1 en 2 begonnen met de robot. ,,Wij horen bij stichting Catent, en die hebben hem voor ons aangeschaft.” Joepie is de naam, omdat dat zo makkelijk bekt, en hij helpt kinderen vooral bij het vergroten van hun woordenschat. ,,De leerling kan educatieve activiteiten doen met de robot.” Bayindir ziet Joepie niet als een concurrent voor haar en haar collega's. ,,Het is echt ter ondersteuning en is niet als vervanging voor een leerkracht.”

Drempel

Eddy is een onderwijsrobot en luistert naar vele commando’s. Hij kan niet alleen zitten en staan, maar bijvoorbeeld ook huilen. De geestelijk vader van de schoolvriend is Erik Zagwijn van hogeschool De Kempel in Helmond. ,,We hebben rondom deze robot een programma gemaakt, waarmee je hem zonder allerlei moeilijke programmeertaal nieuwe activiteiten kunt laten doen.” Volgens Zagwijn is het idee dat leerkrachten, maar ook oudere leerlingen uiteindelijk zelf allerlei nieuwe opdrachten voor Eddy kunnen bedenken. ,,De drempel van het programmeren hebben we zo weg genomen.”

Dansen

Bert Boersma is docent op basisschool De Vlieger 2 en ook aanwezig bij de kennismaking. Hij gebruikt zijn ‘Eddy’ voor groep 5. ,,Hij helpt bijvoorbeeld kinderen met rekenen. Ik heb hem ingezet om de kinderen die moeite hebben met de tafels te helpen. Je laat hem een plaatje zien met een antwoord en de robot geeft aan of het goed of fout is.” Hij wordt ook ingezet als ontspanning. ,,Je kunt met de robot wandelen. Ook wordt er wel eens met hem gedanst.”

Zagwijn heeft een jaar na de lancering van de onderwijsmachine een aantal verbeterpunten doorgevoerd. ,,Nu hebben we spraakherkenning toegevoegd. Hij herkende al plaatjes, maar nu kan hij ook reageren op wat er gezegd wordt.” Er zullen nog meer updates aankomen. Onder meer op basis van de ervaringen die gebruikers nu al met hun robot hebben. En hij krijgt meer een eigen wil, verklapt Zagwijn alvast. ,,Straks gaat hij dingen doen in willekeurige volgorde.”