Docenten verdeeld over staken

De bereidheid om mee te doen aan de landelijke staking in het basisonderwijs, op 12 december, is in Oost-Nederland niet zo groot als tijdens de vorige acties. Dat blijkt uit een rondgang van de Stentor. De 'niet-stakers' zien het niet zitten om opnieuw ouders en kinderen te duperen.

Was er tijdens de vorige stakingsactie in het basisonderwijs nog enorme eensgezindheid, nu zijn de verschillen tussen scholen groot. De ene club docenten werkt dinsdag 12 december niet, de andere club wel. De ene scholengemeenschap betaalt stakende werknemers wel uit, de ander niet.

Kinderen niet de dupe

Lerares Marjolein Schuchard van C.B.S. Het Startblok in Harderwijk gaat niet staken. Enkele van haar collega's wel. ,,We willen de boodschap wel ondersteunen. Want er is meer geld nodig voor het onderwijs. Aan de andere kant willen we niet dat kinderen en hun ouders opnieuw de dupe worden van een actie. Dus we houden de school open. Er werken genoeg leraren door." Liever had Schuchard andere acties gezien. ,,Ik ben voor gesprekken met minister Arie Slob. Gesprekken om nú iets in het onderwijs te doen en niet pas over enkele jaren."

Helft wel

Freek ten Klooster, directeur van Stichting VCO voor christelijk onderwijs in Harderwijk en Hierden waar elf basisscholen onder vallen, ziet in zijn organisatie grote verschillen. ,,Ongeveer de helft gaat staken, de andere helft niet. Die kiezen ervoor om niet opnieuw de ouders te duperen. Maar ook omdat sommige docenten stakingsmoe zijn. Er zijn scholen waar sommige leraren gaan en anderen niet. De teams van leraren beslissen onderling." VCO betaalt de stakende leraren ditmaal niet. ,,Dat hebben we de vorige keren wel gedaan, maar nu vinden wij staking niet meer het juiste middel. Wij staan achter de noodkreet, maar vinden dat er op een andere manier actiegevoerd moet worden", aldus Ten Klooster.

Eigen rekening

Scholengemeenschap Quo Vadis (Deventer, Almelo) betaalt deze keer ook niet. Ook Mijn Plein in Salland vaart een andere koers dan tijdens de eerdere staking: waar het bestuur de scholen eerder zelf sloot, staken de docenten nu voor eigen rekening. Louis van Stiphout van Quo Vadis: ,,We betalen nu niet meer door zoals de eerste keer. Formeel is dat ook niet juist. Dat geld is voor onderwijs. Ik kan het toch niet verkopen dat een leerkracht betaald staakt, terwijl een alleenstaande moeder een dag vrij moet kopen van haar werkgever?"

Strijdlust

Hoe anders is dat bij onderwijsinstelling Chrono in Hardenberg en omstreken. Daar gaan alle scholen dinsdag dicht. ,,Dit is een unieke situatie, waarbij zowel de werknemers als de werkgever volledig achter de acties staan. Daarom betalen we stakende docenten door. De actiebereidheid is groot. We moeten nu doorpakken", zegt bestuurder Henk Brink.

De ouders worden via brieven ingelicht. ,,In principe gaan we geen kinderen van ouders die niets kunnen regelen die dag op school 'opvangen', want dan ondermijn je de staking. Maar als het echt niet anders kan, komen we er altijd wel uit", zegt Brink.

Scholen gaan dicht

Algemeen directeur Onno Visscher van Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Ermelo laat weten dat alle scholen meedoen met staken. ,,Bijna alle leraren zijn die dag weg, dus de scholen gaan dicht." De docenten krijgen betaald. Visscher wil niet zeggen of hij achter de acties staat. ,,Dat is een privémening. Maar ik respecteer stakingsrecht." Wel is hij kritisch op de onderwijsbonden. ,,Die doen nu mee met de stakingen, maar ze hebben de afgelopen jaren niets aan de problemen in het onderwijs gedaan: de werkdruk, de aanwas van nieuwe docenten en het salaris."

Niet alle onderwijsinstellingen weten al of 'hun' scholen meedoen aan de nieuwe werkonderbreking. Arcade in Hardenberg is aan het inventariseren. OOZ in Zwolle, waar 40 scholen onder vallen, is ook nog bezig. ,,Vier scholen staken sowieso, van de rest weten wij het nog niet. Maar je kunt er vanuit gaan dat die scholen al wel een beslissing hebben genomen en ouders hebben ingelicht", zegt woordvoerder John Beumer.

Trucje

Henk ter Wee, voorzitter college van bestuur van De Vivente-Groep in Zwolle, laat weten dat de meeste scholen waarschijnlijk gaan staken, maar minder dan vorige keer. ,,Toen deed iedereen mee. Nu verwachten we dat niet.'' Deze docenten krijgen niet doorbetaald.