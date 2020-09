Dochter stapt tien jaar na ‘jarenlang misbruik’ naar politie voor aangifte tegen eigen vader uit Zwolle

video Zwaargewon­de man gevonden in woning in Zwolle na mishande­ling: verdachte aangehou­den

7:37 In een woning aan de Gouverneurlaan in Zwolle is vanavond laat een zwaargewonde man gevonden. Hij is vermoedelijk het slachtoffer geworden van een mishandeling. Enige tijd later, in de nacht van maandag op dinsdag, is volgens de politie een verdachte aangehouden.