Dode bij steekpartij in Zwolle aan de Bitterstraat, politiehelikopter zoekt naar verdachte

Nog voor de zomer evaluatie rond overlast deelscoo­ters in Zwolle

11 mei Nog voor de zomer gaat de gemeente Zwolle met het bedrijf Go Sharing de komst van deelscooters in de stad evalueren. De tweewielers duiken sinds deze maand op in het straatbeeld, niet tot ieders genoegen. ,,Maar we moeten het een kans geven, want mensen met een kleinere beurs zijn nu ook in staat scooter te rijden.’’