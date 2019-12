Dode bij vijfde schietpartij in Zwolle: ‘Mijn vader, mijn vader. Het is mijn vader’

Op de Buitengasthuisstraat in Zwolle werd een persoon doodgeschoten. In eerste instantie werd een steekpartij gemeld, vertelt de politie. Later bleek het om een schietincident te gaan. De Buitengasthuisstraat, bij sportaccommodatie de WRZV-hallen, is met linten een plaats delict gemaakt. In een van de huizen aan de straat doet de politie onderzoek. Over de dader kon de politie nog niets zeggen. Of de schietpartij een gerichte aanslag was, is onbekend.