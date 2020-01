Dode in Zwolse flat niet door misdrijf omgekomen

Sloopver­bod histori­sche panden in Zwolle moet volgend jaar een feit zijn

12:25 Historische gebouwen in Zwolle zijn in de toekomst niet meer zomaar te slopen. Nieuwe regels moeten de cultuur- en bouwhistorie beschermen. Eind vorig jaar ontstond nog commotie over de sloop en herbouw van een karakteristiek pand in de Stationsbuurt. Wat bleek: slopen mocht. Dat verandert vanaf 2021.