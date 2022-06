Dode man in Zwolle: politie op zoek naar identiteit ‘zodat we hem niet anoniem hoeven te begraven’

Inmiddels is vastgesteld dat de man om het leven is gekomen door zelfdoding. Foto’s van de man worden vanwege de privacy niet gegeven door de politie. Door het vrijgeven van zijn signalement en foto’s van de kleding die hij droeg, hoopt de politie achter zijn identiteit te komen.

Signalement

Het gaat om een man met een lichte huidskleur, die ongeveer tussen 35 en 40 jaar oud is. Hij is 1.83 meter lang, weegt ongeveer 95 kilo en was vermoedelijk slecht ter been. Hij heeft donker, halflang haar met een slag erin en een donkere, volle baard en snor.