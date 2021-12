Dode vrouw gevonden in huis Zwolle: forensische opsporing doet ook buiten onderzoek

Er is een dode vrouw gevonden in een huis aan de Van Karnebeekstraat in Zwolle. De politie heeft de steeg waarin het huis staat afgesloten. Mannen in witte pakken doen onderzoek, ook op straat.

Over de achtergronden wil de politie in het kader van het onderzoek nog niets kwijt. Het gaat om een complex van zes huurwoningen. Of de dame bewoonster is van een van de huizen is nog niet duidelijk.

Buren staan op straat. Ze vertellen dat het gaat om een oudere dame. In het pand wonen mensen begeleid. ,,Het gaat om een fasehuis van het Leger des Heils’’, zegt een buurman. De mensen gebruiken de woningen als een opstapje naar zelfstandigheid.

Volledig scherm Aan de Van Karnebeekstraat is in een appartementencomplex een dode vrouw gevonden. © Frans Paalman

Volledig scherm Het steegje net naast het centrum is compleet afgesloten. © Frans Paalman

Afzetting steeds ruimer voor onderzoek

De afzetting is in de loop van de middag steeds groter geworden, hebben ze gezien. Waar eerst vooral rondom het gebouw en binnen gezocht werd, is later de complete straat afgezet. Ook daar is gezocht naar sporen.

De politie wil nog niets zeggen over de manier waarop de agenten zijn gealarmeerd. Er is veel politie rondom de woning aanwezig. In eerste instantie was er ook een ambulance in de straat.

Het onderzoek is gaande sinds half drie vanmiddag.

Volledig scherm De afzetting is breed. Mannen in witte pakken hebben de omgeving afgezocht. © Frans Paalman