Dode vrouw gevonden in Zwolle: forensische opsporing doet onderzoek

het roer om Elke bruiloft loopt op rolletjes dankzij de tas van Margriet uit Zwolle

Steeds vaker gooien mensen het roer in hun loopbaan drastisch om. Margriet Smit (42) uit Zwolle was facilitair medewerker in de zorg en helpt nu als trouwplanner aanstaande echtparen met het organiseren van hun bruiloft. ,,Je bouwt soms echt een band op. Best gek om na zo’n bruiloft weer afscheid te nemen.’’

30 november