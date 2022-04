Dodelijke schietpartij McDonald’s Zwolle nog omgeven met vraagtekens

VideoWaarom moesten Ali en Hüseyin Torunlar dood? De dubbele moord op de twee broers in een bomvolle McDonald’s in Zwolle is nog omgeven door vraagtekens. Een 32-jarige man heeft zich enkele uren na de beschieting gemeld bij de politie. Ondertussen rouwt Zwolle.

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle noemt de moord op Ali (57) en Hüseyin (62) in een verklaring ‘onacceptabel’: ‘Een dergelijke vorm van extreem geweld verwacht je niet. En al helemaal niet op zo’n plek, in een vol restaurant waar gezinnen zitten te eten’. De burgemeester en de politie benadrukken dat de moord wordt gezien als een gerichte actie en losstaat van een steekincident om de hoek, drie dagen eerder.

Crimineel

Ondertussen gaan in de stad veel geruchten rond over het motief achter de koelbloedige schietpartij. De Telegraaf en RTV Oost schrijven dat Ali een rol speelde in het criminele circuit en bewust naar de McDonald’s in Zwolle-Noord is gelokt. Zijn broer Hüseyin zou geen doelwit zijn geweest.

Volledig scherm Het onderzoek bij de McDonald's is afgesloten. © Frans Paalman

Deze lezing is nog onbevestigd. De politie gaat wel uit van een relatie tussen de 32-jarige verdachte en de omgekomen broers, maar laat zich niet uit over hoe die is. De verhalen die rondgaan zijn wel bekend bij de politie, maar het team grootschalige opsporing van de recherche kan mogelijke verbanden nog niet bevestigen. Over de verdachte wordt behalve zijn leeftijd niets prijsgegeven, volgens woordvoerder Ruud Visser onder andere omdat nog wordt bekeken of er mogelijk meer betrokkenen zijn.

Geschokt

De charismatische Hüseyin stond bij veel mensen bekend als de goedlachse eigenaar van de iconische grillroom Sahara aan de Melkmarkt in de binnenstad. ,,Hüseyin stak altijd zijn hand uit naar straatschoffies die hulp nodig hadden.’’ Bij het alevitische culturele centrum in Zwolle is geschokt gereageerd op het nieuws. Iedereen kent elkaar in deze Koerdische gemeenschap, familieleden van de broers Torunlar komen met andere Koerden hier samen.

Het rechercheonderzoek bij de McDonald’s heeft donderdag de hele dag geduurd. Tegen acht uur ’s avonds is begonnen met het afbouwen van de plaats delict en werd de omgeving weer vrijgegeven. In het restaurant liggen nog veel persoonlijke eigendommen van gasten, die woensdag in paniek naar buiten vluchtten.

Volledig scherm Hüseyin Torunlar in een beeldbewerking met rechts Grillroom Sahara en links McDonalds. © Frans Paalman

Nazorg

Velen van hen hebben zich bij de politie gemeld. Vrijdag houdt de gemeente een inloopbijeenkomst waar alles kan worden opgehaald en waar nazorg wordt verleend en waar aanwezigen alsnog met de politie kunnen praten.

Slachtofferhulp Nederland biedt hulp aan tientallen mensen die aanwezig waren in de McDonald’s. Ook personeelsleden en andere omstanders krijgen hulp. In het restaurant waren ten tijde van de moord veel kinderen.

