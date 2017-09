'Doe's Gek' opvolger LegoWorld in IJsselhallen

Het evenement staat voor 15.000 vierkante meter speelruimte voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar. Zwolle en omgeving waren toe aan een nieuw groot kinderevenement, vertelt Erik Broekaart, mede-organisator van 'Doe's Gek' en oud-directeur van de IJsselhallen. ,,Na het vertrek van LegoWorld bleef het wat kinderevenementen betreft stil in de IJsselhallen. Het is in de herfst altijd een wat rustiger periode, ook wat betreft de beurzen. De IJsselhallen benaderden ons om weer wat te organiseren, terwijl we zelf ook al met plannen rondliepen.''

Twaalf kinderwerelden

Voldoende ruimte

Zwolle heeft een groei gemaakt in het aanbod van speelparadijzen, waaronder Djambo Kidsplay en een trampolinepark. Broekaart is er van overtuigd dat er nog voldoende ruimte voor een nieuw groot kinderevenement is. Hij doet een voorzichtige schatting voor wat betreft bezoekersaantallen: ,,Vijfduizend, het evenement moet daarna doorgroeien. We zijn zeker van plan dit jaarlijks te laten terugkeren.'' Mogelijk dat Libéma, naast eigenaar van de IJsselhallen ook bijvoorbeeld van de Americahal in Apeldoorn, ook elders in het land ruimte gaat bieden aan het nieuwe evenement.