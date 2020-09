Doek definitief gevallen voor IJsselhallen in Zwolle: ‘Nieuwe evenementenlocatie op zeer korte termijn bekend’

Video Wat voor evenemen­ten­hal kan de IJsselhal­len opvolgen in Zwolle? Vier opties langs de meetlat

5 augustus Bij een stad als Zwolle hoort een (grote) evenementenlocatie. Maar dat de IJsselhallen verdwijnen, staat vast. En dus is de vraag: wat voor nieuwe evenementenhal past bij de stad? Een poptempel? Een creatief centrum in een oude fabriekshal? Wat is realistisch, wat is megalomaan? De Stentor maakt een rit door het landschap van evenementenlocaties en legt vier categorieën langs de Zwolse meetlat.