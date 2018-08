Doek dreigt te vallen voor Stratenfestival Zwolle

Zonnepane­len versus straat­zicht: Zwolse buren tegenover elkaar

8:44 'De bomen zijn mooi', zegt de een. 'De bomen beperken ons licht', zegt de ander. Bewoners van de Klokkengieterlaan in de Zwolse wijk Stadshagen kunnen het niet eens worden over wat er moet gebeuren met de bomen in de straat.