Doek valt niet voortijdig voor lokale omroep Zwolle, gemeente akkoord met programmaraad

Subsidiestop overwogen

Het Commissariaat voor de Media (CvdM), dat gaat over de uitzendlicentie van omroepen, gaf RTV Zwolle FM toch een ultieme kans om het orgaan op orde te krijgen. Het CvdM tikte de gemeente op de vingers, omdat de procedure niet zorgvuldig was verlopen. Dat standpunt zorgde in mei voor ‘teleurstelling’ in het college van burgemeester en wethouders. Vanwege de onvrede over RTV Zwolle FM werd onderzocht of de gemeentelijke subsidie kan worden stopgezet of voor de eerste maanden van 2020 niet kan worden toegekend. Dat is wettelijk gezien geen optie, stelde het college in mei. Stoppen, al dan niet tijdelijk, zou een beleidswijziging betekenen. ‘Als gemeente onderschrijven we immers het belang van een onafhankelijke lokale omroep. Ook gedurende een nieuwe licentieperiode willen we een lokale omroep blijven ondersteunen.’