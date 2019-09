Doelwit liquidatiepoging Zwolle is oud-eigenaar (25) ontplofte grillroom Da Vinci

Het doelwit van de liquidatiepoging zondag in de Zwolse wijk Stadshagen is de oud-eigenaar van grillroom Da Vinci in de binnenstad. Dat bevestigen diverse bronnen rond het onderzoek. De 25-jarige man is een bekende van justitie en politie : hij werd in de afgelopen jaren onder meer veroordeeld voor oplichting, mishandeling en drugsbezit.

De beschoten man, geboren in Pakistan maar getogen in Zwolle, werd ervan beschuldigd dat hij in maart 2014 zijn eigen grillroom aan de Oude Vismarkt in brand had gestoken. Door een explosie, die het gevolg was van de brand, vloog de complete gevel uit het pand. Op de bovenliggende etage's lagen verschillende studenten in hun woningen te slapen. Hoewel zijn DNA werd aangetroffen op kleding die in verband werd gebracht met de brandstichters, achtte de rechtbank het niet bewezen dat de eigenaar zelf achter de brand zat.

Volledig scherm Grillroom Da Vinci werd verwoest door brand. © Frans Paalman

Schrik van Zwolle

De Zwollenaar werd wel veroordeeld voor diverse andere strafbare feiten. Zo werd hij, samen met twee kompanen ook in verband gebracht met een schietpartij op oudejaarsavond 2013 aan de Caspar Fagelstraat in Zwolle. Het drietal kreeg uiteindelijk enkele maanden cel voor het bezit van drugs, maar het bleef onduidelijk wie er precies had geschoten. Tijdens een rechtszitting werd de man aangeduid als de ‘schrik van Zwolle’.

Cocaïnehandel

Een half jaar na de verwoestende explosie van grillroom Da Vinci was de Zwollenaar samen met zijn jongere broer in het beeld tijdens een onderzoek naar grootschalige en gewelddadige cocaïnehandel. In de woning van de broers werden wikkels cocaïne, een grote hoeveelheid cash en een duur horloge gevonden. In de auto van de jongste broer lag een geladen pistool. De jongste broer had tot vorige maand een bedrijf gevestigd staan op de Van Disselstraat in Stadshagen, op het woonadres van zijn oudere broer. Volgens de Kamer van Koophandel woont de jongste broer overigens in het Duitse Gronau. De woning aan de Van Disselstraat zou op naam staan van de vriendin van de oudste broer.

Lichtgewond