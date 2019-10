Doelwit liquidatiepoging Zwolle keert niet terug naar eigen huis: ‘Beter voor zijn eigen veiligheid’

Update & video Schietinci­dent in Zwolle, kogelgat in bestelbus­je en meerdere kogelhul­zen op straat: politie doet onderzoek wijk Holten­broek

9:47 Zwolle is vannacht opgeschrikt door een schietincident. Even na 02.00 uur kwam een melding binnen van een schietpartij in de wijk Holtenbroek. De politie heeft de straat afgezet.