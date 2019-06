Doen we het meer met dit hete weer?

Het zit 'm vooral in het brein, zegt arts-seksuoloog Marjan van den Berg, verbonden aan de afdeling gynaecologie van ziekenhuis Isala in Zwolle. ,,Met warm weer heb je meer seksuele prikkels om je heen. De rokjes, de blote benen en het langer buiten zijn en dus meer sociale contacten aangaan. Dat alles doet vermoeden dat we meer zin krijgen in seks, zonder dat daar dus direct een biologische verklaring aan ten grondslag ligt.”

Lakens

Veel onderzoek is er volgens haar niet naar gedaan, naar seksuele driften en hitte. ,,Dat we het meer willen doen als de zon schijnt lijkt te verklaren met voor de hand liggende redenen. Lichamen zijn bij warmte minder bedekt en het gevoel van vrijheid - het langer buiten zijn - maakt dat we meer zin krijgen, denk ik. Tegelijkertijd vraag ik mij af of het daadwerkelijk ook leidt tot meer seks: eenmaal in bed met al die warmte tussen de lakens, kan het zijn dat mensen toch afhaken. Ik heb geen cijfers om het allemaal te kunnen staven.”

Quote Misschien dat mensen het wel vaker buiten doen, maar hier bij ons in ieder geval niet Erik Immink, Wilpenhof Hoe ervaart de seksbranche het dan? Erik Immink van parenclub Wilpenhof aan de Oude Ardeweg in Wilp-Achterhoek meldt dat hij ‘verlangt naar de winter’. ,,Het is ontzettend rustig hier, vorige week waren er bijna geen bezoekers en met de voorspelde hitte van deze week zijn de verwachtingen niet hooggespannen. Het is daarom leuker in de winter, dan is de aanloop een stuk beter. Of de warme temperaturen van invloed zijn op de drang naar seks, dat weet ik niet. Misschien dat mensen het wel vaker buiten doen, maar hier bij ons in ieder geval niet.”

Huize Fleur

In Apeldoorn blijft bij privéhuis Huize Fleur aan de Kweekweg, een zijstraat van de Loolaan, geen enkele klant weg. Dat zegt exploitant Fleur, die haar achternaam liever niet genoemd ziet. ,,Ik zeg altijd: hoe heter, hoe beter. We hebben hier eigenlijk constant aanloop, zeker bij mooie dagen. Dat leidt niet per se tot meer seks, want wat wij óók zien is dat onze bezetting van dames in deze perioden minder is. De vrouwen zijn begrijpelijkerwijs liever vrij bij mooi weer en zijn er daarom minder. Aan de kant van aanbod is er daardoor meer schaarste.”

Volledig scherm Een bed in één van de kamers van parenclub Wilpenhof in Wilp. © Marlies Wessels

In Zwolle heeft privéhuis Zwols Pleziertje deze week zelfs een ‘tropenrooster’, vertelt eigenaresse Priscilla van Limbeek. Haar privéhuis gaat om 17.00 uur open, in plaats van 13.00 uur. Daarnaast ligt de sluitingstijd later: om 01.00 uur in plaats van 23.00 uur. Van Limbeek stelt dat bij een hittegolf overdag amper klanten komen. ,,Dan is het veel te warm, maar in de avond is het anders. Dan zie je dat mannen zogenaamd nog even gaan fietsen. Tenminste, dat is wat ze dan thuis vertellen.”

Context

Het zijn wisselende reacties. Speelt de hitte dan geen enkele rol? Seksuoloog en tv-persoonlijkheid Goedele Liekens zei al eens dat de ‘prikkeling van de zon’ haar ‘ontvankelijkheid voor seksuele lust’ vergrootte. Collega-seksuologe Marjan van den Berg van Isala houdt het op context: zin in seks is vooral het gevolg van prikkels. En bij warm weer krijg je die meer. ,,Het zijn uiteindelijk vooral de gedachten die ervoor zorgen dat we zin krijgen.”