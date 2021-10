Doepark Nooterhof in Zwolle blijft bestaan: ‘Eindelijk erkenning’

Doepark Nooterhof start nieuw seizoen in Zwolle, maar toekomst nog steeds ongewis

6 april Het educatieve Doepark Nooterhof in Zwolle is zijn nieuwe seizoen begonnen, wéér in de noodstand. Nog steeds is er geen duidelijkheid over de toekomst van het populaire park aan de Goertjesweg. Heel even geduld nog, vraagt de wethouder.