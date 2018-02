Doepark Nooterhof Zwolle mag naar commerciële partij

Landstede stopt als beheerder van het terrein, maar blijft wel aanwezig op het park. ,,De panden en de parkeerplaats bij de entree zijn van ons. Daar gaan we les geven. Er wordt een opleiding gehuisvest. Welke dat zal zijn, weten we binnen nu en twee maanden'', zegt woordvoerder Gert de Groot. In die gebouwen zaten tot voor kort groene clubs als Milieuraad Zwolle, KNNV en IVN. Zij zijn al verhuisd. Sterrenwacht Zwolle huist er nog, maar moet ook weg. De huur is al opgezegd.

Spelen en leren

De Nooterhof, vrij centraal gelegen en bereikbaar vanaf de Marsweg, is ruim vier hectare groot. De grond is van de gemeente Zwolle. Land-stede doet het beheer sinds 2007. Het motto is: spelen en leren in het groen. Vooral in de zomer is het een populaire pleisterplaats. Er hoort ook een restaurant bij. Landstede wilde het natuurpark gebruiken voor stages. Zo werd samengewerkt met stichting Earthship, De Groene Welle en Frion. Volgens De Groot viel het aantal stageplekken in de praktijk echter tegen. Zeker in verhouding met de kosten. ,,En we hebben geprobeerd een opleiding over duurzaamheid op te zetten, Life & Nature. Maar er kwamen nauwelijks aanmeldingen. Achteraf gezien is het nogal tegengevallen.''