‘Dominee’ Ruben van de Belt (30), van luie leerling uit Emmeloord tot kopstuk in politiek Zwolle

Rien van de Belt is inmiddels gewend aan het idee: zijn zoon als opvolger van ChristenUnie-boegbeeld Gerdien Rots in Zwolle. Ruben (30) heeft deze maand in zijn eerste periode als raadslid het fractievoorzitterschap van de grootste partij van Zwolle overgenomen. En hij gaat als lijsttrekker - volgens de partij als duo met Rots - de gemeenteraadsverkiezingen in. ,,Had je me dat vijftien jaar geleden gezegd, dan zou ik het me het écht niet voor kunnen stellen. Hij was juist iemand die een trap onder zijn kont nodig had voor een voldoende op het vmbo’’, zegt vader Rien.