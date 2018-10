Dominicanenkerk Zwolle breidt podiumfunctie uit: nu ook bevrijdingsconcert

Sooz wil met hulp Zwolse politiek werken aan bruisende studenten­stad

14:49 'Vergeet de student in Zwolle niet!' Deze oproep doet het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) aan de lokale politiek. In een poging de band tussen studentenorganisaties en Zwolse politici te verstevigen, is er woensdagavond een bijeenkomst in café Het Vliegende Paard. ,,Alle fracties zijn vertegenwoordigd'', zegt vice-voorzitter Dagmar Hoekstra van Sooz. Uiteindelijke doel is: komen tot een nog aantrekkelijker studentenstad.