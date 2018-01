Dominicanenklooster Zwolle brengt promo-film uit

videoHet gaat steeds minder goed in kerkelijk Nederland, maar niet bij het Dominicanenklooster en -kerk in Zwolle. Reden voor communicatiemedewerker Aukje Dijkstra om daar op een voor hen vernieuwende manier aandacht voor te vragen, met een korte film.

,,Als we willen dat deze kerk en klooster behouden blijven voor Assendorp en Zwolle, moeten mensen hem weten te vinden. Én hem financieel steunen", zegt Dijkstra. Want de film is nu gepubliceerd op de Facebookpagina en website van de kerkelijke instelling omdat ook de landelijke actie Kerkbalans weer van start gaat. ,,Die is bedoeld om een financiële bijdrage aan de parochianen te vragen. Maar ik wilde ook graag dat Assendorpers en andere Zwollenaren die dit gebouw toekomstbestendig willen maken en willen behouden, weten wat er binnen gebeurt."

Sfeer

In 4,5 minuut weet de Zwolse filmmaakster Barbara de Baare niet alleen de essentie van de kerk in beeld en interviews te vangen maar ook de sfeer die zo kenmerkend is voor zowel kerk als klooster van het scherm te laten spatten. ,,Ik ken Barbara al wat langer", zegt Dijkstra. ,,Ik volgde haar documentaire Het Witte Huis die ze voor Omroep Gelderland maakte. Zij is heel goed in dat menselijke aspect. En dat is wat ik wilde. De verwondering die je hebt als je de kerk of klooster binnenstapt en de emotie van de kerk laten zien."

Tekst gaat verder onder de video

Breed

Voor Dijkstra zelf duurde het ook een tijdje voordat ze deze kerk en klooster in 'haar wijk' binnen stapte. ,,Maar toen was ik wel verkocht." Er gebeurt namelijk veel meer in het gebouw dan alleen geloofsbelijdenis of de zoektocht daarnaar. ,,Ook in het klooster gebeurt heel veel. Cursussen, lezingen, gespreksgroepen, meditatie, muziek en beeldende kunst. We hebben een hele brede doelgroep." Bovendien worden op de hogere verdiepingen in het klooster kantoorruimtes verhuurd. Dijkstra houdt er zelf kantoor, maar ook Glenn de Randamie (Typhoon) en fotografen, psychologen en andere zzp'ers hebben er een werkruimte.

In de film komen onder andere prior Jan Laan en pastor Corinne van Nistelrooij aan bod. Maar ook parochianen Jopie en Alex over hun beleving. ,,Het is soms een beetje zoet", vindt Dijkstra. ,,Maar het is wel echt en puur. Er is niet geënsceneerd. Daar is Barbara gewoon erg goed in."

Iedereen is welkom

De boodschap van de video is tweeledig. Aan de ene kant hoopt Dijkstra er mensen letterlijk mee over de drempel te krijgen door ze een kijkje achter de schermen te gunnen. Anderzijds wil ze ook laten zien dat 'de Dominicanenkerk en -klooster er voor iedereen is'. ,,Ongeacht wat je afkomst of geloof is. Iedereen is welkom, niemand wordt buitengesloten."

