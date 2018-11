Dominicanenklooster Zwolle ontworstelt zich aan rode cijfers

Het is dinsdag 6 februari 2018, oud-wethouder Peter Pot is nog geen week directeur van het Dominicanenklooster in de Zwolse wijk Assendorp als de jaarcijfers van 2017 op zijn bureau verschijnen. Pot schrikt. ,,Zelfs de medewerkers wisten niet dat het zo slecht ging. Het duurde even voor het bij iedereen landde en het gevoel ontstond dat we het samen moesten oplossen.’’ De directeur wil niet ingaan op de periode voor zijn aantreden, maar de jaarstukken lieten weinig ruimte voor discussie over: ingrijpen was noodzakelijk. Het klooster kwam aan het eind van het jaar 300.000 euro tekort op een exploitatie van 1,3 miljoen euro. De parochie (de kerkgemeenschap) is een zelfstandig orgaan, maar ook daar werden in 2017 rode cijfers genoteerd. Terwijl er 300.000 euro binnen kwam, restte een tekort van 50.000 euro.