Donatiecoördinator André Broeks van Isala geridderd bij afscheid

Vandaag nog jacht op eikenpro­ces­sie­rups langs parcours Halve Marathon Zwolle

11:02 In de aanloop naar de Zwolse Halve Marathon is de gemeente Zwolle nog druk doende om het parcours te ontdoen van de eikenprocessierups. Op verschillende plekken, waaronder de Wipstrikkerallee, zit de jeukrups in groten getale op bomen.