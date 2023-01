Donderdag staakt deel van personeel streekvervoer, eerste acties raken vooral treinreiziger

Medewerkers in het streekvervoer gaan deze week al staken. Vanaf komende donderdag legt een deel van het personeel in de kleinste streekvervoer-cao het werk neer, meldt vakbond FNV. Met name treinpersoneel van vervoerders Arriva en Keolis vallen onder deze cao. Ook in Oost-Nederland zijn de maatschappijen verantwoordelijk voor een deel van het treinvervoer.

Het gaat om medewerkers binnen de zogeheten cao Multimodaal. 1300 personeelsleden van de regionale vervoerders vallen onder deze werkafspraken. De treintrajecten Zwolle - Kampen, Zwolle - Enschede en Zutphen - Oldenzaal worden bediend door Keolis. De maatschappij laat weten dat over de verwachte gevolgen van de aangekondigde staking nog niets te zeggen valt.

De treinen van Keolis rijden in Oost-Nederland net als die van Arriva onder de vlag van Blauwnet. Een regionaal samenwerkingsverband van de vervoerders. Tussen Zwolle en Emmen en tussen Hardenberg en Almelo rijden treinen van Arriva. Die meldt nog niets over de te verwachten consequenties van de stakingen.

Op deze treintrajecten rijden Arriva en Keolis onder de vlag van het samenwerkingsverband Blauwnet.

Stakingen

Het gaat om een betrekkelijk kleine groep van de medewerkers in de sector. Toch kan een staking binnen de kleinere cao wel degelijk impact hebben. Zo leidden eerdere stakingsdagen in december in het noorden van het land tot problemen met de dienstregeling in omliggende noordelijke provincies. Het treinpersoneel uit Friesland werkt bijvoorbeeld ook op trajecten in Groningen en vice versa, waardoor een betrouwbare dienstregeling niet kon worden gegarandeerd.

Volgende week staakt een groter deel van het streekvervoerpersoneel. Medewerkers die onder de grotere cao vallen leggen het werk vijf dagen neer. Binnen die werkafspraken vallen zo’n 13.000 medewerkers. Volgens de vakbond wordt met beide stakingen actiegevoerd tegen hetzelfde probleem in de cao's. De stakingen van 6 tot en met 10 februari hebben mogelijk ook gevolgen voor de bereikbaarheid per bus.

Onder de naam RRReis verzorgt busmaatschappij EBS in een groot deel van Oost-Nederland het busvervoer. De vervoerder rijdt in het noorden van de Veluwe, Salland en Vechtdal. De maatschappij meldt nog niets over de te verwachten gevolgen van de stakingsactie van volgende week. Tijdens de vorige staking van 19 en 20 januari ging ongeveer de helft van de bussen van RRReis de weg op.

Een bus van regiovervoerder RRReis op het busperron in Zwolle.

Werknemers in de kou

De vakbonden vinden dat de werkgevers de werknemers in de kou laten staan. ,,De chauffeurs kunnen nu niks anders meer dan staken om van zich te laten horen. Dat doen ze liever niet, ze willen liever hun passagiers vervoeren. Dat ze het toch doen, zegt hoe ernstig de situatie is”, zegt Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer.

,,Ons cao-voorstel is bovengemiddeld hoog”, zei branche-voorzitter Fred Kagie eerder. ,,Dit is de grens van het haalbare. We vragen bonden met nadruk om hiervoor niet weg te lopen, maar om onze werknemers deze stappen te gunnen en te gaan voor rust in onze branche en zekerheid voor de reizigers”, aldus Kagie.

