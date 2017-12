Doneeractie opgezet voor IJsbeeldenfestival

'Help het Nederlands IJsbeelden Festival!' heet de oproep op de website doneeractie.nl. Met de inzamelingsactie hoopt initiatiefnemer Marijn van Roode de ijsbeelden volgend jaar terug te laten keren naar Zwolle. ,,Gisternacht kon ik er niet van slapen", zegt Van Roode, die betrokken is bij de productie van het festival via evenementenbureau FreshGrooves. ,,Voor deze editie is het niet meer gelukt. Maar voor volgend jaar willen we alvast actie ondernemen." In ruil voor een donatie kunnen mensen alvast toegangskaarten voor volgend jaar krijgen of, bij een groter bedrag, een overnachting in het ijshotel dat elk jaar op het festival staat.