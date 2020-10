Donorkinderen blijven zich melden na nieuws over eigen spermadonatie Zwolse gynaecoloog

Bewoners stations­buurt Zwolle hopen op oplossing voor eigen fietsen na ‘onnodige’ uitbrei­ding fietspar­keer­ver­bod

7 oktober Per 1 januari vergroot de gemeente Zwolle het gebied aan de centrumzijde van het station waarin het verboden is om je fiets achter te laten. Ook in de Zeven Alleetjes en de Van Nagellstraat kan de Algemene Fietsafhandelcentrale (AFAC) straks fietsen verwijderen die langs de straat of stoep staan. Bewoners van de twee straten achten de uitbreiding van het gebied onnodig. Zij hopen straks nog gewoon hun fiets voor de deur kwijt te kunnen.