Dood van in stukken gesneden Zwolse boezemvriend 'was een ongeluk'

De 40-jarige Mark de G. heeft aan de politie verklaard dat de 38-jarige Deniz Guldogdu door 'een ongeluk' omgekomen. De G. vertelde de politie dat het latere slachtoffer een pistool in zijn woning vond. Bij een worsteling ging het af. Het slachtoffer werd onder meer in zijn hoofd geraakt.

Dit bleek donderdagmiddag in Zwolse rechtbank tijdens de eerste pro-formazitting in deze moordzaak. Mark de G. blijft voorlopig vastzitten in de gevangenis in Almelo. De rechter besloot daartoe. ,,Er zijn voldoende ernstige bezwaren om de verdachte vast te houden'', aldus de rechter.

Mark de G. was zelf niet aanwezig bij de zaak, maar liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat Roel van Faassen. De familie van het slachtoffer was in grote getale naar de Zwolse rechtbank gekomen. De G. wordt verdacht van moord op de 38-jarige Deniz.

Daarnaast verdenkt het Openbaar Ministerie hem van het in delen hakken en verstoppen van het stoffelijk overschot van Deniz. Het lichaam is in verschillende stukken teruggevonden onder de vloer van het huis van Mark de G. Er zaten kogels in zijn lichaam en de stoffelijke resten waren in zakken gestopt. Hij verborg het in de kruipruimte onder zijn woning aan de Van Zuylenware in Zwolle-Zuid. Ook zou hij delen van het lijk in brand gestoken hebben.

Boezemvrienden

Deniz en De G. waren boezemvrienden. De twee kenden elkaar sinds hun jeugd, kwamen bij elkaar op feestjes en gingen regelmatig samen op stap. De 40-jarige De G. werd in het weekend van 17 februari opgepakt nadat de politie een tip binnenkreeg. Deniz laat drie kinderen achter.