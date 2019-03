Doodgeboren kinderen van Gerard Klapwijk (72) hebben na 50 jaar eindelijk een naam én een rouwadvertentie

Tot 3 februari van dit jaar was het niet mogelijk levenloos geboren kinderen op te nemen in de wet. De kinderen van Gerard Klapwijk, die in 1969, 1970 en 1973 in respectievelijk Rouveen en Zwolle levenloos ter wereld kwamen, hadden daardoor bijna vijftig jaar lang geen naam. ,,Vorig jaar hoorde ik hierover. ‘Dit wil ik doen’, dacht ik. Ik wilde mijn kinderen een naam geven, ze zijn het waard bestaansrecht te hebben. Dus heb ik gebeld met de gemeenten Terneuzen en Staphorst om het in orde te maken’’, zegt Klapwijk, die tegenwoordig in het dorp Axel in Zeeland woont.

Hij weet nog dat hij na de geboorte van zijn eerste dochter in 1969 naar gemeentekantoor ging. ,,Ik wilde ze laten opnemen in ons trouwboekje. De ambtenaar zei dat ik dat ze maar moest vergeten. Ik vertrok met de staart tussen mijn benen.’’

Nel, Clement en Janie

Voor de eerste baby hadden Gerard en zijn vrouw Nel, die 17 jaar geleden overleed, de roepnaam Janie bedacht. De andere twee kregen geen namen. ,,Bij de eerste hadden we niet in de gaten dat het mis zou gaan. Bij de tweede en derde hadden we dat akelige voorgevoel wel, dus hebben we ze geen namen gegeven.’’ Tot een paar weken geleden, toen Gerard met zijn nieuwe vrouw Willemien drie namen voor zijn kinderen bedacht. Nel (een hommage aan zijn overleden vrouw), Clement en Janie. ,,Ik ben er heel erg blij mee. Ik had graag dat Nel dit ook nog meegemaakt had. Het zou haar ook voldoening hebben gegeven dat de drie kinderen er echt zijn geweest.’’

De voormalig onderwijzer en schooldirecteur noemt de wetswijziging een goede zaak. ,,Het geeft ons een fijn gevoel dat zij in de toekomst ook gevonden kunnen worden als iemand onderzoek doet naar bijvoorbeeld de stamboom. En we kunnen er nu zelf ook wat makkelijker over praten.’’ Dat was eind jaren zestig, begin jaren zeventig wel anders. ,,We ontvingen veel medeleven, maar praten was lastig. Het is echter geen voortdurende domper in ons leven geweest. De kinderen zijn altijd in ons hart gebleven, maar we zijn wel doorgegaan. We hebben ook twee kinderen uit India geadopteerd.’’

Rouwadvertentie

Klapwijk liet dit weekend een rouwadvertentie plaatsen in het Nederlands Dagblad. ,,Om het wereldkundig te maken.’’ Het leidde tot verschillende telefoontjes van mensen uit het hele land. ,,Een vrouw uit Groningen had hetzelfde meegemaakt. Zij vond het mooi dat ik een advertentie heb geplaatst. Blijkbaar heeft het was losgemaakt, maar ons was het alleen om de kinderen te doen.’’