Doodgeschoten Henk Wolters (52) genoemd als wapenleverancier rond liquidatie Zwolse kok

De op oudejaarsavond geliquideerde Henk Wolters uit Zwolle werd als wapenleverancier in verband gebracht met een liquidatie van de Zwolse kok Robert Voorhorst in 2014. Wolters, die ook werd verdacht van wapen- en drugshandel, dook op in een onderzoek naar het moordwapen in deze onopgeloste moordzaak.

Dat bleek donderdagochtend in de Zwolse rechtbank tijdens een inhoudelijke zitting in een omvangrijke drugs-en wapenzaak genaamd ‘Macan’. Daarin staan veertien verdachten terecht, waarbij Wolters hoofdverdachte was. Het onderzoek naar Wolters start op 4 maart 2016 bij een verkeerscontrole op de A9 bij Badhoevedorp.

De politie houdt op dat moment vier inzittenden aan, nadat een Škorpion-machinepistool wordt gevonden. Het gaat om leden van een toenmalige motorclub onder leiding van Zwolle rapper Makka. In de woning van de rapper wordt in een kluis een Makarov-vuurwapen gevonden met dna-sporen van Henk Wolters.

Wapen van Wolters gebruikt?

Vervolgens komt veel informatie binnen via Team Criminele Inlichtingen (TCI). Wolters duikt op in het onderzoek naar het wapen dat is gebruikt bij de liquidatie van de Zwolse kok Robert Voorhorst in Stadshagen in september 2014. Er duikt in dat onderzoek ook de naam op van ‘De Gier’, een handlanger waar Wolters mee samenwerkte bij de handel in wapens en medicijnen.

De liquidatie op kok Voorhorst is nooit opgelost. De politie kreeg het bewijs niet rond.

Quote Ik kon goedkoop bij Henk halen. Wiet, pillen en speed. Die man had alles. Als je wat nodig hebt. Vraag hem. Ruslan A., Verdachte onderzoek Mecan

De politie komt daarna een wapen-opslagplaats op het spoor van Wolters in een ruimte aan de Veemarkt. Er wordt ook aangenomen dat de Zwollenaar met de bijnaam ‘Oortje’ wapens in zijn woning verstopte. De recherche start daarop met het onderzoek ‘Macan’.

Volledig scherm De geliquideerde Robert Voorhorst wiens auto na de moord tot stilstand kwam in de voortuin van buren. © Politiefoto

De recherche zet Wolters onder de tap gezet, hij krijgt een baken onder zijn auto, wordt afgeluisterd in zijn woning en met camera’s geobserveerd. Er komen zo’n veertien medeverdachten in beeld die onder meer drugs kochten en verhandelen in samenwerking met Wolters

Mede-verdachte: ‘Henk had alles’

In mei 2018 valt het arrestatieteam van de politie binnen op meerdere locaties. Ook bij Wolters in zijn woning aan de Buitengasthuisstraat in de Zwolse wijk Kamperpoort. ‘Oortje’ wordt opgepakt, zit een jaar vast, maar is vorig jaar met een enkelband vrijgekomen. Op oudejaarsavond is hij met meer dan twintig kogels geliquideerd bij zijn woning.

Justitie verdenkt Wolters op dat moment van de handel in wapens en drugs, maar tot een vervolging komt het vanwege de liquidatie op oudejaarsavond afgelopen jaar nooit.

Een van de medeverdachten in de omvangrijke wapen- en drugszaak, de 34-jarige Ruslan A. uit IJsselmuiden, schetst in de rechtbank een beeld van een geoliede drugsmachine onder leiding van Wolters. A. kocht regelmatig bij Henk, geeft hij toe. ,,Ik kon goedkoop bij Henk halen. Wiet, pillen en speed. Die man had alles. Als je wat nodig hebt. Vraag hem. Op sommige dagen verkocht hij 200 gram coke. Dat is veel.”

‘Wettig en overtuigend bewijs’

A. zat vijf maanden vast en werd daarna geschorst. Volgens justitie handelde A. voor Wolters. Bij de inval in zijn woning werd onder meer ruim 900 gram hennep gevonden. ,,Ik ben weleens tussenpersoon geweest. Niet om winst te maken. Ik hield ook een beetje van hamsteren.”

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat A. handelde in drugs. ,,En dit soort zaken zijn heel gevaarlijk, blijkt wel uit het overlijden van Henk Wolters.” De officier eist een werkstraf van 240 uur.