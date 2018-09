Doomijn doet Stint even in de ban, andere kinderdagverblijven houden bakfiets wel

UpdateKinderopvang Doomijn, met meer dan 160 locaties in Overijssel, Drenthe en Friesland, zet de Stint voorlopig niet meer in. Andere kinderdagverblijven stappen weer net als anders achter op de Stint.

Directeur Alien Cnossen van kinderopvang Doomijn laat in een nieuwsbericht aan de ouders weten: 'Wij hebben nooit eerder getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de Stint. Ondanks het gevoel van veiligheid dat we tot nu toe hebben ervaren, willen we geen enkel risico nemen. We hebben dan ook besloten de Stints tot nader orde niet meer in te zetten. We gaan zo snel mogelijk vervangend vervoer regelen.' Bij Doomijn rijden in totaal 14 elektronische bolderkarren van het merk Stint.

Ook Kinderopvang Koos uit Raalte gebruikt de Stint voorlopig niet meer. Directeur Inge Tijhof: ‘Wij hebben besloten om de Stints niet te gebruiken totdat uitgesloten is dat het ongeluk veroorzaakt is door een technisch probleem.’ Koos heeft ruim dertig vestigingen door heel Salland.

,,Onze Stints zijn technisch op orde en onze medewerkers hebben allemaal een gedegen instructie gehad. We zien geen basis om te stoppen'', zegt Alien Cnossen, directeur Doomijn Kinderopvang, met vestigingen in onder andere Zwolle, Apeldoorn, Harderwijk, Staphorst en Salland. ,,Zoiets als vandaag maakt enorm veel indruk. We hebben het er uiteraard met elkaar over gehad. De managers hebben gesproken met de mensen die op Stints rijden. We hebben samen geconstateerd dat we het goed geregeld hebben. Op basis van ons onderhoudscontract en de scherpte die we altijd hebben hebben we alles op orde.” Bij Doomijn zijn veertien Stints in gebruik voor het halen en brengen van kinderen.

Proefrondje

Ook ’t Werkel, kinderopvang in Zwolle, blijft gewoon rijden met de Stints. Om eventuele onrust bij ouders weg te nemen heeft de organisatie een mail naar alle ouders verstuurd. ,,Om extra veiligheid in te bouwen hebben we vandaag besloten om standaard voor het vervoeren van de kinderen, zonder de kinderen, een rondje op de parkeerplaats te rijden. Als check om onszelf ervan te verzekeren dat de Stint in orde is”, schrijft zij.

BOink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, laat weten dat de Stint een veilig vervoermiddel is. ,,De snelheid van de elektrische bolderkar is laag, de bediening is simpel en doordat de bestuurder staat, heeft die goed zicht op de weg”, zegt Gjalt Jellesma.

Afwachten

Sommige kinderdagverblijven in Nederland hebben besloten de Stint voorlopig niet meer te gebruiken. Zo ook Kinderopvang Nynke, dat drie vestigingen heeft in Zwolle. ,,We hebben de ouders vanmiddag gemaild dat we onze drie Stints voorlopig even niet gebruiken”, zegt directeur Nynke van Amerom. ,,We willen eerst het onderzoek afwachten, zodat we zeker weten dat er niks mis mee is. Ouders staan achter ons besluit.”

Zoon Tim (3) van Tiemen Urban gaat twee keer in de week naar Kinderopvang Nynke. Hij is blij met het besluit om de Stints even in de schuur te laten staan. ,,Ik vind het verstandig om het zekere voor het onzekere te nemen”, zegt Urban. ,,Sommige mensen vinden het wellicht overtrokken, maar ik denk zelf: liever overtrokken dan dat straks blijkt dat er toch iets mis is met die dingen. Dan maar even geen uitjes meer.”