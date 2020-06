Door beweidingsverbod krijgt jong gras op droge dijken extra bescherming

Een beweidingsverbod is niet uniek. In de droge zomer van 2018 werd deze maatregel toegepast en ook in 2010 was er een verbod voor beweiding op de dijken in het gebied van WDODelta. In totaal heeft het waterschap dit keer 377 brieven verstuurd naar pachters en eigenaren. Het verbod geldt voor al het vee: ,,In de praktijk zien we eigenlijk alleen maar schapen’’, aldus woordvoerder Herald van Gerner.