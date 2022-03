Door de coronapandemie kent heel Nederland de GGD: ‘En daar ligt een enorme kans voor ons’

Verloren en opnieuw laatste, maar verslagen is een energiek en strijdend PEC Zwolle zeker nog niet

Een slecht weekend voor PEC. De Zwollenaren zagen de concurrentie punten pakken en verloren zelf van Feyenoord (1-2), waardoor het wederom laatste staat in de eredivisie. Maar hoe PEC voetbalde, vol strijd en passie, was voor trainer Dick Schreuder opnieuw het bewijs dat hij met zijn speelwijze de juiste weg is ingeslagen.

13 maart